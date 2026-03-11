Стилист назвал вернувшийся тренд из 90-х

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал вернувшийся тренд из 90-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Модное Наблюдение. Очевидные тренды, которые на будущий осенне/зимний сезон 2026/2027 задает бренд CHANEL: гипернизкая посадка, суперузкие солнцезащитные очки и ярусная многослойность», — написал Рогов.

До этого стилист уже отмечал тренд.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

А вместо шапок эксперт рекомендовал носить косынки.

Ранее Александр Рогов посоветовал носить шелковые платки.