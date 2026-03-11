$79.0791.94

Как Копенгаген стал новой модной столицей Европы?

Когда речь заходит о стиле Копенгагена, многие представляют себе одну и ту же сцену: девушка на велосипеде. Ветер растрепал её волосы, на ней объёмное платье с пышными рукавами и кроссовки, которые, казалось бы, не подходят к такому наряду. Однако всё выглядит гармонично. Именно этот образ стал символом датской моды.

Но такой образ появился не сам по себе. За тем, что сегодня называют «копенгагенским стилем», стоит почти двадцать лет системной работы. В 2006 году бывший модный редактор Ева Крузе запустила Copenhagen Fashion Week. Тогда индустрия моды в Дании была разрозненной. Бренды работали отдельно друг от друга, а о скандинавской моде за пределами региона почти никто не говорил.

Крузе поставила перед собой довольно амбициозную цель. Она хотела не просто объединить местных дизайнеров, но и превратить Копенгаген в полноценную мировую модную столицу. В те годы идея звучала почти утопично. На фоне Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка датская сцена казалась слишком маленькой, чтобы играть на глобальном уровне.

Но постепенно ситуация начала меняться. Уже в первые годы Copenhagen Fashion Week стал привлекать международных журналистов и крупных редакторов. Параллельно начали набирать популярность датские бренды. Некоторые из них быстро вышли за пределы Скандинавии и нашли аудиторию по всему миру.

Позже платформа начала приглашать дизайнеров из других стран. Благодаря этому неделя моды стала международным событием, а не только локальным показом скандинавских брендов.

Для многих марок именно Копенгаген стал точкой старта. Некоторые дизайнеры позже перешли на более крупные площадки, например на показы в Париже. И хотя для местной недели моды это означало потерю сильных участников, в индустрии это воспринимают скорее как знак успеха. Если бренд смог вырасти до такого уровня, значит платформа действительно работает.

Отдельную роль в популярности Copenhagen Fashion Week сыграл уличный стиль. В середине 2010-х соцсети заполнили идеально отполированные фотографии инфлюенсеров. Машины, каблуки, гламур и практически постановочные образы. На этом фоне копенгагенская сцена выглядела иначе. Люди одевались так, как им реально удобно жить. Велосипеды, многослойность, кроссовки и теплые пальто. Практичность стала частью эстетики.

Со временем яркий максимализм немного уступил место более спокойным образам. Сейчас на улицах во время показов чаще можно увидеть длинные черные пальто и сложные многослойные комплекты.

Но главный вклад Копенгагена в модную индустрию связан не только со стилем. Несколько лет назад организаторы ввели обязательные требования по устойчивому производству для всех брендов, которые хотят участвовать в официальном расписании показов. Этот шаг превратил неделю моды из обычной серии шоу в платформу для изменений внутри индустрии.

Идею подхватили и другие модные столицы. Постепенно разговор о экологичности и ответственном производстве стал частью глобальной модной повестки.

Сегодня Copenhagen Fashion Week собирает не только дизайнеров, но и известных гостей со всего мира. На показах появляются знаменитости, модели и крупные представители индустрии.

Сейчас неделя моды отмечает двадцатилетие. В течение года пройдут специальные мероприятия, включая юбилейный ужин для дизайнеров, стилистов, визажистов и всех, кто участвовал в развитии проекта. Летом организаторы планируют пригласить международного дизайнера и выпустить книгу с архивными кадрами за два десятилетия.

За это время мода превратилась в одну из главных экспортных отраслей Дании. Команда Copenhagen Fashion Week не собирается сбавлять обороты. Они намерены открывать новые таланты, продвигать идеи разнообразия в индустрии и поддерживать тренд на устойчивую моду.