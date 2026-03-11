33-летняя звезда «Женского стендапа» высказалась о пластике

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова высказалась о пластике со словами «планирую быть как Сара Джессика Паркер». Комментарий, взятый на «Форуме в большом городе от VK», публикует Telegram-канал «Звездач».

33-летняя звезда заявила, что полностью принимает себя и планирует стареть естественно. Однако она уточнила, что не исключает в будущем желания в коррекции внешности.

«Я планирую быть как Сара Джессика Паркер. Но я не знаю, как лучше и как жизнь распорядится. Вдруг через десять лет захочу третью грудь, и я сделаю», — высказалась она.

