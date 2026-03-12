Ирина Шейк в юбке с разрезом снялась лежа на диване в Париже

Супермодель Ирина Шейк в юбке с разрезом снялась после показа в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк позировала в черной юбке с разрезом, бомбере и кожаных сапогах. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж. Модель лежала на диване в кофейне с наушниками в руках. Съемку она устроила после показов в Париже, где она пробыла двое суток.

1 марта Ирина Шейк посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель пришла на закрытое светское мероприятие в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ манекенщицы дополнили кожаные длинные перчатки и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Позже Ирина Шейк вышла на подиум в рамках показа Isabel Marant. Она позировала в «голой» юбке и пестром топе. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и широкие массивные браслеты. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Ранее Ирина Шейк с «заплаканными глазами» вышла на подиум в накидке из игрушек.