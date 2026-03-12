Рената Литвинова в красном кожаном плаще появилась на публике

Актриса Рената Литвинова появилась на публике в Париже. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Рената Литвинова предпочла для выхода красный кожаный плащ с широким воротником. Образ дополнили черные сапоги с острым мысом и узкие солнцезащитные очки.

«Косит под Папу», «Выбор одежды странный», «Как будто Папа Римский», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

В июне прошлого года Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса прошлась по подиуму в провокационном образе.

Ранее Рената Литвинова в кожаном жакете и юбке вышла на подиум в Париже.