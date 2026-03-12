Трихолог перечислила прически, травмирующие волосы

Иногда волосы начинают редеть или ломаться будто без причины, но после выясняется, что дело не в уходовых средствах или генетике, а в повседневных привычках. Трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Татьяна Гончарова объяснила, какие причёски травмируют волосы сильнее всего и чем это может закончиться.

© Чемпионат.com

Врач рассказала, что волосяную луковицу в коже головы удерживает миниатюрная мышца. Когда волосы постоянно натягивают, эта зона перегружается.

«Излишнее натяжение может приводить к травматизации фолликула, выпадению волоса и даже к формированию микрорубцов в коже головы, то есть к безвозвратной потере волос», — пояснила Гончарова.

По её словам, при некоторых причёсках страдает и кровоснабжение луковиц, а оно напрямую связано с их состоянием.

Специалист отметила, что больше всего вредят процедуры и укладки, где натяжение держится долго и сильно. Это наращивание волос, афрокосы и дреды. Также не лучшим вариантом врач назвала тугие пучки и высокие хвосты с выраженным натяжением, а ещё постоянные начесы.

Химические завивки и выпрямления тоже вредят волосам, продолжила Гончарова. Трихолог объяснила, что они бьют по стержню волоса, разрушая его структурную основу, из-за чего волосы ломаются на разном уровне. При таком повреждении причёска может выглядеть «рваной», а длина перестаёт отрастать.

Полностью восстановить повреждённые волосы, по словам врача, получается не всегда. Все зависит от степени и вида повреждения, поэтому трихолог посоветовала не затягивать с визитом к специалисту. Важно сначала понять, что именно пошло не так, и убрать провоцирующий фактор, иначе даже самый дорогой уход будет давать лишь временный эффект.