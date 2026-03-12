Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

Американский актер и комик Стив Карелл попал на обложку журнала L'Officiel Hommes и удивил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

63-летний артист был запечатлен в костюме песочного цвета, состоящем из классических брюк и пиджака. Кроме того, он позировал в футболке соответствующего тона и с часами.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды популярного телесериала «Офис» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом: «Какой естественный шарм», «По шкале от одного до десяти он все одиннадцать», «Стив выглядит очень круто!», «Красавчик», «Он выглядит безупречно», «Честно говоря, это самая лучшая съемка для глянца, которую я когда-либо видел».

