Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

Американская актриса и писательница Джулианна Мур восхитила фанатов селфи без макияжа. Фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

65-летняя звезда «Ганнибала» поделилась снимками с путешествия по Риму. Так, она запечатлела себя на камеру в черном наряде и с распущенными волосами. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от декоративной косметики, чтобы продемонстрировать естественную внешность.

Поклонники оценили фото Мур в комментариях под публикацией, которое набрало 32,7 тысячи лайков.