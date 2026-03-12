Девушка сделала татуаж губ и сравнила себя с героем «Корпорации монстров»

Пользовательница Эмили (фамилия неизвестна) с никнеймом @em.neum из США сделала татуаж губ и сравнила себя с героем мультфильма «Корпорация монстров». Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале сотрудница центра эстетической медицины OrangeTwist показала фото до процедуры, заявив, что ее не устраивала бледность кожи. Затем она продемонстрировала внешность после косметологического вмешательства — с красными аномально отекшими губами. При этом девушка пошутила, что стала похожа на персонажа Грибка из указанного мультфильма, и отметила, что в подобном виде продолжила ходить на работу.

Впоследствии отек спал, и американка предположила, что его причиной могла стать неправильная техника выполнения татуажа. В свою очередь, юзерша заявила, что конечный результат ее устроил.

