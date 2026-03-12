Косметолог раскрыла пользу кофе для здоровья кожи

Натуральный молотый кофе может принести пользу для здоровья кожи, этот мощный алкалоид при местном применении способен вызвать кратковременный ангиоспазм с последующим расширением сосудов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

© Газета.Ru

По ее словам, данный процесс стимулирует отток лимфы и помогает запустить обновление кожи на клеточном уровне. Если сочетать кофе с медом и мукой злаковых, можно также удалить ороговевшие частицы без повреждения гидролипидной мантии. Чтобы создать маску, нужно смешать по одной чайной ложке кофе, теплого молока, овсяной муки и подогретого меда.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что женщины недооценивают молекулярный вес домашних компонентов. Кофеин — одна из немногих молекул, обладающих высокой проникающей способностью. Однако помните, что избыточное трение частицами кофе может вызвать микротравмы у обладательниц чувствительной кожи, поэтому в таких случаях лучше использовать кофейный настой, а не гущу», — заключила Ромашина.

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова до этого в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что самые необходимые средства для ежедневного ухода за кожей лица — это питательные сыворотки и кремы, а вот от масок и патчей можно легко отказаться. По ее словам, базовый уход за кожей лица включает очищение, уход за кожей вокруг глаз и питание.

Ранее диетолог раскрыла секрет здоровой кожи.