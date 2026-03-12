Российская актриса Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда. Об этом пишет KP.RU.

43-летняя артистка посетила премьеру фильма «Жемчуг», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Так, знаменитость надела для выхода в свет черное платье с вырезом на спине и высоким разрезом на юбке. При этом в качестве украшений она выбрала длинные бриллиантовые серьги, массивное кольцо и браслеты.

Однако когда Ходченкова вышла к журналистам, изделие неожиданно порвалось по шву и превратилось в платье с длинным шлейфом. Корреспондент издания отметил, что звезда не растерялась и продолжила позировать фотографам.