Почему нельзя мыть голову водой из-под крана

Врач-дерматолог рассказала, почему опасно мыть голову нефильтрованной водой из-под крана. По словам Василины Мироновой, такая привычка может привести к выпадению волос и даже полному облысению, сообщает «Абзац медиа.

Эксперт рассказала, что при мытье водопроводной водой волосяные фолликулы становятся слабыми и закупориваются. Возрастает риск потери волос. Состояние кожи головы ухудшается, появляются сухость, шелушение и зуд, что также грозит неприятными последствиями.

Многие люди предрасположены к потере волос из-за генетических или гормональных причин. В таких случаях использование некачественной воды усугубляет ситуацию.

Водопроводная вода содержит различные примеси и металлы. Они могут вступать в химическую реакцию с волосами, приводя к изменению цвета. Большое количество растворенных солей, кальция и магния делает воду жесткой. Такая вода делает волосы тусклыми, сухими, ломкими и непослушными. На них образуется пленка, мешающая доступу уходовых средств. Из-за нарушения естественного рН кожи возникает перхоть.

Хлор, который применяется для дезинфекции воды, раздражает кожу головы и разрушает белок кератин. Это также ухудшает состояние волос.

