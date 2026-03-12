Стилист призвал носить ободки в 2026 году

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить тренд от Дэвида Бекхэма из 2000-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Уверен, что пластиковым роговым ободкам, как у Каролин Биссет-Кеннеди, уверенную конкуренцию в ближайшем будущем составят ободки-пружинки, как на показе Miu Miu /такие в 2000-х очень любил Дэвид Бэкхэм», — написал Рогов.

До этого стилист уже отмечал тренд.

Александр Рогов также рассказывал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

А вместо шапок эксперт рекомендовал носить косынки.

Ранее Александр Рогов назвал вернувшийся тренд из 90-х.