Какой лонгслив с поло выбрать весной 2026 года

Весной в гардеробе всегда найдется место для простых и универсальных вещей. Один из таких элементов — лонгслив. Он давно стал неотъемлемой частью базового образа, но в этом сезоне его привычная форма немного преобразилась. Теперь в центре внимания модников — модели с воротником-поло.

Раньше большинство выбирало лонгсливы с круглой горловиной. Сейчас дизайнеры делают ставку на другую деталь. Воротник поло заметно меняет настроение вещи. Он может выглядеть по-разному. Иногда это классический вариант с пуговицами, которые застёгнуты почти до самого верха. Иногда линия выреза образует аккуратную V-форму. Оба решения выглядят актуально и легко вписываются в повседневный гардероб.

Если говорить о силуэте, мода сейчас движется в двух направлениях. Первый вариант — облегающий лонгслив. Он повторяет линии тела и смотрится аккуратно даже в многослойных образах. Второй вариант немного свободнее, но без излишнего объёма. Слишком широкие модели, которые раньше относили к оверсайзу, постепенно уходят на второй план.

Длина тоже играет роль. Оптимально, когда лонгслив заканчивается примерно на уровне тазовой кости или чуть ниже. Такая посадка делает вещь универсальной. Ее можно носить навыпуск с джинсами или брюками. Можно заправить внутрь — образ сразу выглядит более собранным.

Отдельное внимание стоит уделить рукавам. В моде длинные рукава с посадкой по форме руки. Они создают аккуратный силуэт. При этом допустима и слегка спущенная линия плеча. Такой вариант делает образ расслабленным.

Материал должен оставаться лёгким и приятным к телу. Лучше всего работают тонкие трикотажные ткани. Многие бренды делают ставку на натуральную шерсть — например, кашемир, ангорку или меринос. Такие вещи выглядят дорого и хорошо держат форму. Подойдут и более привычные материалы: хлопок или вискоза. Часто к ним добавляют немного эластана или полиэстера, чтобы ткань лучше тянулась. Главное правило — синтетика не должна занимать большую часть состава. Идеально, если её не больше трети.

Что касается цветов, здесь всё довольно просто. Самые универсальные варианты — чёрный, белый и серый. Они легко комбинируются почти с любой одеждой. Также в моде тёплая нейтральная палитра: бежевые оттенки, молочный и шоколадный.

Любителям более насыщенных образов подойдут глубокие цвета. В тренде винный, бордовый, фиолетовый, хаки и насыщенный синий. А если хочется добавить весеннего настроения, можно обратить внимание на светлую палитру. Среди модных оттенков — ледяной голубой, мятный, нежно-розовый и лимонный. Также встречаются яркие варианты: оранжевый или красный.

Принты тоже появляются, хотя и не так часто. Один из заметных трендов — тигровый рисунок. Ещё один популярный вариант — полоска райе. Она выглядит лаконично и делает базовую вещь чуть интереснее.

При этом декор почти исчез. Современные лонгсливы выглядят довольно минималистично. Основные детали сосредоточены рядом с воротником. Это может быть контрастная строчка, аккуратная вышивка или крупные пуговицы. Иногда воротник делают из ткани другого цвета. На некоторых моделях встречаются небольшие логотипы, но они почти незаметны.

Лонгслив остаётся одной из самых практичных вещей весеннего гардероба. Его легко интегрировать в многослойные образы, он отлично сочетается с джинсами, юбками и классическими брюками. Вариант с воротником поло добавляет привычному образу свежести и оригинальности, что делает его одним из самых заметных трендов этой весны.