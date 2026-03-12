Восстановление волос после зимы: что реально помогает вернуть им силу и блеск

Весна — лучшее время, чтобы вернуть волосам плотность, блеск и эластичность. И обычно для этого не нужны сложные процедуры, достаточно нескольких системных шагов.

Когда мы снимаем шапки, хочется, чтобы волосы блестели на солнце и красиво развевались на ветру. Но все обычно оказывается немножко не так, потому что за долгую зиму с ее ветрами и перепадами температур волосы банально устают. Стилист Евгения Куклина рассказала, что нужно делать, чтобы они снова начали радовать глаз и сердце.

Начать с кожи головы

Состояние волос почти всегда начинается с кожи головы. За зиму она часто становится более сухой или, наоборот, начинает вырабатывать больше себума в ответ на холод и пересушенный отоплением воздух.

«Первый шаг — мягкое очищение и восстановление баланса. Хорошо работают деликатные пилинги для кожи головы, они удаляют остатки себума, укладочных средств и омертвевших клеток, улучшая микроциркуляцию и доступ кислорода к волосяным фолликулам. После пилинга, кстати, кожа головы лучше воспринимает сыворотки и лосьоны для роста волос», — объясняет эксперт.

Вернуть волосам влагу

Зимой волосы теряют влагу быстрее, чем обычно, ведь холодный воздух и отопление буквально вытягивают ее из структуры. Поэтому второй шаг — интенсивное увлажнение. Хорошо работают маски с гиалуроновой кислотой, глицерином, алоэ и аминокислотами, эти компоненты удерживают воду внутри волоса и возвращают ему эластичность. Маски стоит использовать хотя бы один-два раза в неделю, особенно, если пряди длинные или окрашенные, потому что они быстрее сохнут.

Восстановить липидный слой

Кроме воды волосам нужны липиды — натуральные масла, которые защищают кутикулу.

«Здесь помогают питательные средства с маслами — аргановым, жожоба, макадамии или скваланом, они разглаживают поверхность полотна, уменьшают ломкость и возвращают блеск. Важно наносить такие средства в небольшом количестве и в основном на длину, не перегружая кожу головы», — советует профессиональный парикмахер.

Поддержать волосы изнутри

Весной многие замечают усиленное выпадение волос, часто это связано не только с уходом, но и с сезонными изменениями в организме, так что могут появляться дефициты железа, витамина D, цинка или витаминов группы B — эти вещества напрямую связаны с ростом волос. Поэтому иногда полезно проверить уровень основных микроэлементов и при необходимости скорректировать питание или добавить добавки. Белок, рыба, яйца, зелень и орехи — база рациона, которая поддерживает здоровье шевелюры.

Уменьшить механическое повреждение

Последний, но очень важный пункт — бережное обращение с волосами. Зимой они становятся более хрупкими, и многие привычки могут усиливать повреждения. Слишком горячий фен, жесткие расчески, тугие резинки и частое использование стайлеров постепенно ослабляют структуру — лучше выбирать щадящие режимы сушки, использовать мягкие щетки и по возможности давать прядям высохнуть естественно.