Актрису Марго Робби заподозрили в пластике и приеме Оземпика

Актрису Марго Робби заподозрили в приеме Оземпика из-за худобы. Об этом сообщает Daily Mail.

Марго Робби заподозрили в использовании средства для похудения Оземпика после ее выхода на показе Chanel в Париже. Однако поклонники также думают, что актриса могла сделать пластику и удалить комки Биша.

«Болезненно худая», «Щеки впали», «Сильно изменилась», — написали пользователи соцсетей.

21 февраля Марго Робби появилась на фестивале Tropfest в Сиднее. Актриса позировала перед фотографами в черном прозрачном платье, под которое надела бюстгальтер и атласные шорты. Артистка добавила к образу туфли в тон и светлую сумку. Знаменитость пришла на закрытое мероприятие с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Марго Робби и ее коллега Джейкоб Элорди посетили премьеру фильма «Грозовой перевал», в котором сыграли главные роли. Актриса позировала на дорожке в молочном макси-платье Dilara Findikoglu с рваными рукавами и чокере. Артистка пришла на мероприятие с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ.