Овощной SPA: как обычные продукты преображают кожу после зимы

После долгой зимы наш организм, и кожа в том числе, нуждается в обновлении. Научно обоснованный подход к уходу, основанный на «skin minimalism» и органических компонентах, предполагает использование потенциала привычных продуктов. Кофеин, молочная кислота, антиоксиданты и ферменты из доступных овощей и фруктов способны творить чудеса, запуская процессы регенерации.

Кофеиновый заряд для микроциркуляции. Молотый кофе, благодаря своему алкалоиду, стимулирует кровообращение, способствуя лимфодренажу и обновлению клеток. Маска из кофе, меда, овсяной муки и молока смягчает кожу, действуя как нежный гоммаж. Добавление растительного масла обогатит глубокие слои кожи витаминами. Важно помнить, что для чувствительной кожи лучше использовать кофейный настой, чтобы избежать микротравм.

Лакто-терапия для лифтинга. Творог и сметана – кладезь белка и AHA-кислот, которые мягко отшелушивают и осветляют кожу. Картофельное пюре, добавляя крахмал, создает окклюзивный эффект, удерживая влагу. Для зрелой кожи полезен настой трав (боярышник, одуванчик), а для борьбы с отеками – картофельная маска с яйцом и молоком, выводящая лишнюю жидкость.

Овощной детокс для жирной кожи. Капустный сок и лимон – природные антисептики, регулирующие кислотность и заживляющие высыпания. Банан в сочетании с цитрусовым соком балансирует выработку себума и сужает поры. Для сухой и возрастной кожи подойдут маски из хурмы, грейпфрута или яблока с витаминами А и Е, восстанавливающие защитный барьер.

Зеленый чай против стресса. Зеленый чай – мощное средство против фотостарения. В дуэте с майонезом, благодаря лецитину и яичному желтку, его антиоксиданты проникают глубже, питая и восстанавливая волосы и кожу. Такие маски идеальны для поврежденных волос и тусклой кожи, пишет lady.pravda.ru.