Аниме сформировало новые модные тренды у россиян

Стилист Алексей Егоров перечислил предметы гардероба, которые российская молодежь заимствует из аниме. Материал публикует «Газета.ru».

По словам модного эксперта, аниме сформировало новые модные тренды у зумеров. В список тенденций, которые представители поколения Z переняли у японских персонажей, Егоров внес oversize-силуэты, яркие цветовые сочетания и графичные принты с персонажами.

«Косплей, который раньше был праздничным костюмом для фестивалей, перешел в повседневность отдельными деталями — характерные прически, аксессуары, макияж. Молодежь меняет отношение к одежде как к инструменту самовыражения. Аниме дает возможность быть более смелым в выборе образов, экспериментировать», — Алексей Егоров, стилист.

В то же время собеседник подчеркнул, что влияние данной эстетики прослеживается на всех уровнях индустрии.

«Российские ретейлеры выпускают коллаборации с аниме-франшизами, модные бренды создают капсульные коллекции с узнаваемыми персонажами, стритвеар-марки используют японскую эстетику. Публичные личности — блогеры, музыканты, актеры — обращаются к аниме-образам, что дополнительно популяризирует тренд», — пояснил он.

При этом Егоров заявил, что популяризацию японской культуры не воспринимают как угрозу, несмотря на то, что она лидирует в интересах российской молодежи.

«По данным ВЦИОМ, 36 процентов россиян в возрасте 14–35 лет из восточноазиатских культур больше всего привлекает именно японская. Молодежь понимает: национальные модные стили существуют, но они обогащаются глобальными трендами. Это нормальный культурный обмен», — заключил эксперт.

Ранее в марте сообщалось, что каракуль станет популярным у россиян. Стилист и телеведущий Александр Рогов выявил тренд на мех ягнят благодаря брендам Marni, Prada и Roberto Cavalli.