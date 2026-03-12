Косметолог объяснил, как должна выглядеть мужская бьюти-рутина

Мужчины все активнее включают косметику в свой повседневный уход, в том числе готовы пробовать пилинг с AHA-кислотами. Об этом «Газете.Ru» рассказала косметолог Исита Даниэль в рамках исследования сервиса доставки Купер.

© Газета.Ru

«Из товаров в категории чаще всего заказывают дезодоранты и антиперспиранты. На втором месте — гели и пены для бритья, на третьем — шампуни и гели для душа. Также в пятерку лидеров вошла парфюмерия (одеколоны и туалетная вода) и бритвенные станки и кассеты», — рассказала косметолог.

Как отмечает Исита Даниэль, ухоженность мужчин стала нормой ввиду изменившихся гендерных ролей, роста индустрии ухода и влияния медиа, которые сделали этот образ массовым и доступным.

«Также не будет лишним 1-3 раза в неделю проводить пилинг с AHA/BHA-кислотами для удаления омертвевших клеток и улучшения текстуры кожи. Кроме того, можно добавить увлажняющие, матирующие или очищающие маски, исходя их потребностей кожи. Если все это кажется сложным, стоит начать с трех основных шагов — очищения, увлажнения и защиты от солнца, а все остальное добавлять постепенно, по мере необходимости», — добавила эксперт.

Она заявила, что вечерний уход может включать те же шаги, разве что сыворотку с витамином C лучше заменить на серум с ретинолом или ниацинамидом. А вместо защиты от солнца позаботиться об области вокруг глаз и нанести крем для век.

«Теперь ухоженность транслирует статус и уверенность, показывая инвестиции в себя, дисциплину и тем самым повышая доверие окружающих. Если говорить об уходе за кожей, стоит включить в утреннюю рутину очищающий гель или пенку для удаления излишек себума (кожного сала), тоник или лосьон для увлажнения и сыворотку — например, с витамином C, для яркости кожи и антиоксидантной защиты. Также не будет лишним увлажняющий крем и SPF для предотвращения фотостарения», — высказалась косметолог.

Согласно полученным данным, мужчины также уделяют внимание уходу за волосами. Мужская бьюти-рутина обязательно включает в себя уход за усами и бородой или бритье.

«Помимо стандартного шампуня и бальзама по типу волос, стоит 1–3 раза в неделю использовать маску для глубокого увлажнения и питания. Для укладки можно использовать стайлинг‑продукты: это может быть глина, помада, паста, спрей для объема. Стрижку у барбера оптимально обновлять раз в 2–6 недель. Также уход за волосами может включать в себя средства от выпадения — для их выбора стоит проконсультироваться с врачом», — отметила Исита Даниэль.

По ее мнению, также мужчинам стоит включить в базовый набор качественный станок или бритву, крем или гель для бритья.