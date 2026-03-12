18 средств с церамидами, которые приведут кожу в порядок после суровой зимы

Если кожа стала чувствительной и реагирует покраснением на каждое ваше бьюти‑решение, есть вероятность, что нарушен кожный барьер. Тогда лучше не усложнять ситуацию, отложить в сторону кислоты с ретинолом и добавить в рутину церамиды для восстановления. Собрали 18 продуктов, которые легко вписать в ежедневный уход — от базовых кремов до ухода за областью вокруг глаз.

Восстанавливающий крем CeramaBarrier, Dr. Oracle

Когда кожа в режиме SOS после ретинола или мороза за окном, этот крем возвращает ощущение нормальности. Его можно использовать в качестве ночной маски: нанести плотнее и оставить до утра, чтобы кожа восстановилась от раздражений. Подойдёт тем, кто часто экспериментирует с активами и ищет способ всё это аккуратно сбалансировать.

Увлажняющий крем Hidravelvet, Sofia Bertrand

Хотите вернуть ощущение бархатистой кожи и избавиться от сухости? Этот крем справится с запросом. Его можно использовать в качестве базового утреннего средства перед макияжем. Он легко распределяется, ложится тонким слоем и не конфликтует с тональной основой. Церамиды в формуле дополнили пептидами, гиалуроновой кислотой и жирными кислотами, чтобы обеспечить кожу питанием и увлажнением.

Увлажняющий дневной крем «Юзу Сорбет», Erborian

Многозадачный продукт для дневного ухода, который подготовит кожу к макияжу, добавит сияния и проследит за увлажнением. В формуле правит цитрус юзу, в котором много витамина С, растительные экстракты, нацеленные на обновление клеток, церамиды и масла. После нанесения кожа выглядит отдохнувшей, будто вы правда выспались перед офисом.

Восстанавливающий бальзам [CERA]Biotic, SVR

Питательный бальзам для ситуаций, когда нужно реанимировать «уставшую» кожу: после перелётов, ветра или отопительного сезона. Основные задачи берут на себя церамиды и пробиотики, которые восстанавливают защитный барьер и поддерживают здоровую микрофлору. Бальзам можно наносить более щедрым слоем в качестве ночного ухода, чтобы проснуться без ощущения сухости и стянутости.

Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, Rovectin

Несколько видов гиалуроновой кислоты, церамиды и эктоин — мощный заряд увлажнения для обезвоженной кожи. Крем помогает удерживать влагу, устраняет сухость и шелушения, но не перегружает кожу. Он быстро впитывается и не ощущается на лице.

Крем NutriCeramide MLE, Booster Bar

Компоненты крема восполняют дефицит липидов и восстанавливают ламеллярный слой, укрепляя кожу изнутри. В формуле есть церамиды, растительные экстракты и масла, которые и создают эффект защищённости. Подойдёт чувствительной коже или в тех случаях, когда появляются раздражения после пилингов и ретинола.

Сыворотка Supercharged Triple‑Action, Foreo

Сыворотка для усиления базового ухода. Она подойдёт и как проводник для микротоковых массажёров, и как стандартная сыворотка для регенерации и увлажнения кожи. В формуле — восстанавливающие церамиды, пептиды, которые оказывают антивозрастной эффект и повышают упругость эпидермиса, и ретиноиды для обновления кожи.

Суперсыворотка Skin Food, Weleda

Когда нужно быстро вернуть коже свежий и отдохнувший вид перед важным мероприятием. Такой эффект — заслуга комплекса из церамидов, гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов: календулы, ромашки и фиалки. Компоненты увлажняют, укрепляют и придают коже здоровое сияние.

Антикуперозная сыворотка Biosensitiva, Egia

Сыворотка подойдёт коже, склонной к покраснениям, розацеа или куперозу. В формуле есть лечебные растения вроде центеллы азиатской, церамиды, ниацинамид и пантенол. Они постепенно выравнивают тон кожи, помогают снизить её реактивность и уменьшают выраженность «сосудистой сеточки».

Успокаивающая укрепляющая эссенция, Kans

Средство стоит на страже кожи и даёт отпор покраснениям, зуду и другим негативным реакциям. Состав соответствующий: тут и пантенол, и церамиды, и противовоспалительные растительные экстракты. Приятный бонус — антивозрастной эффект, за который отвечают пептиды.

Укрепляющий крем для век Ceramides & Peptides, Geltek

Если зона вокруг глаз стала суше, а макияж подчёркивает морщины, этот крем можно подключить на постоянной основе. Церамиды помогут с увлажнением, пантенол запустит восстановление, а гинкго билоба даст антиоксидантную защиту. Крем можно наносить и утром под консилер, и вечером в рамках базового ухода.

Питательный крем White Truffle, d’Alba

Одна упаковка — два продукта. Крем и лёгкая сыворотка работают в паре и предоставляют полный спектр ухода: увлажнение и усиление защитных функций за счёт церамидов и гиалуроновой кислоты, питание благодаря натуральным маслам и повышение эластичности кожи с помощью экстракта белого трюфеля. Кожа после нанесения выглядит напитанной, а макияж ложится ровнее.

Успокаивающий липидовосстанавливающий крем с церамидами Xemose C8+, Uriage

Крем пригодится коже, которая столкнулась с повышенной сухостью. Формула получилась насыщенной и комфортной: она снимает неприятные ощущения и качественно увлажняет. Средство будет кстати в отопительный сезон или после душа, когда кожа нуждается в дополнительном уходе.

Восстанавливающий крем с церамидами и липосомами Exo‑Cera, Dr. F5

За обманчиво лёгкой текстурой скрывается эффективное решение проблем сухости и покраснений. Церамиды нацелены на восстановление гидролипидной мантии кожи, предотвращают чрезмерное испарение влаги и не допускают ощущения стянутости. Крем быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки, поэтому подойдёт и в качестве дневного крема под макияж.

Увлажняющий крем Slowchaga Peptide Hydra Core Cream, bhab

Комфортный вариант на каждый день: утром — под SPF, вечером — как финальный этап ухода. Восстанавливающий эффект церамидов усиливает гриб чага и берёзовый сок, которые нейтрализуют сухость и следят за здоровьем микробиома. Остальные представители состава — пептиды, веган‑коллаген и гиалуроновая кислота — поддерживают упругость и повышают эластичность кожи.

Крем с комплексом церамидов, Lifecode

Базовый набор компонентов для увлажнения и питания кожи. Церамиды, коэнзим Q19 и витамины препятствуют испарению влаги, восстанавливают липидный барьер и помогают клеткам регенерировать. Крем снижает вероятность шелушений и раздражений, поддерживая ровный тон и естественное сияние.

Обновляющий крем Snail, L. Sanic

Вариант на каждый день для комбинированной, но периодически сухой кожи. Ключевой компонент крема — известный своими восстанавливающими свойствами муцин улитки, который усилили церамидами и пептидами. Средство подойдёт тем, кто придерживается минималистичной бьюти‑рутины.

Лёгкий крем с пребиотической формулой Toleriane Sensitive, La Roche‑Posay

Спасение для чувствительной кожи. Здесь — термальная вода для увлажнения, церамиды для питания и укрепления кожного барьера, ниацинамид для снятия раздражений. Закрепить эффект помогут пробиотики, которые создают комфортную среду для развития полезных бактерий и снижают риск сухости и зуда. Крем быстро впитывается и не конфликтует с декоративной косметикой.