Модель Белла Хадид пришла на вечеринку бренда Revolve. Об этом сообщает WWD.

Белла Хадид позировала в «голом» боди из черного кружева, брюках-капри и кожаной куртке. Образ дополнили туфли с острым мысом и цепочка с кулон в виде сердца. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

На прошлой неделе Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Модель вышла на подиум в красном кружевном боди с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица также надела облегающую прозрачную юбку, колготки, туфли на каблуках, массивные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными тенями и помадой.

До этого Белла Хадид устроила бранч для инфлюенсеров по случаю обновления собственного бренда духов Orabella в Милане. Модель предпочла для выхода голубое платье с кружевной отделкой и разрезом на бедрах. Образ дополнили массивные серьги. Волосы ей уложили «голивудскими» локонами и сделали легкий, нюдовый макияж. Мероприятие модель провела на крыше высотки в Милане.