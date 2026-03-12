Николь Кидман снялась для глянца в прозрачном платье с перьями

Актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала Variety. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя Николь Кидман позировала в «голом» платье с глубоким декольте и отделкой из перьев. Актриса примерила наряды от Chanel, Schiaparelli и Calvin Klein. Волосы актрисе уложили легкими локонами и сделали вечерний макияж с розовой помадой. Фотографом выступил Нино Мунцо.

«В прошлом году я замкнулась в себе и не высовывалась. Можно сказать, сидела в своей раковине», — высказалась в интервью Кидман.

В феврале издание TMZ сообщило, что за Николь Кидман начал ухаживать председатель совета директоров MGM Resorts International Пол Салем. Инсайдеры рассказали, что бизнесмен и актриса знакомы и у них есть общие друзья. Источники сообщили, что предприниматель и артистка уже виделись дважды, однако встреч наедине у них пока не было. При этом, как отметили собеседники таблоида, в данный момент сердце Николь Кидман не занято.