«Это уже мерзко»: Самойлову высмеяли за розовый фартук и чулки

Светская львица примерила дерзкий образ во время поездки в Париж. Модель вышла в свет в коротком фартуке и гольфах.

После новостей о разводе с Джиганом Оксана Самойлова стала еще активнее вести свой блог. Многодетная мама теперь не пропускает ни одного важного светского события. Она постоянно примеряет смелые и порой весьма странные образы. Сейчас звезда реалити-шоу находится во Франции. Она приехала в Париж, чтобы посетить показы Недели моды.

Сегодня Оксана опубликовала серию провокационных снимков. Для выхода в свет она выбрала очень необычный комплект. Модель надела короткую белую рубашку и розовый фартук с узорами. Свой наряд она дополнила серыми чулками, туфлями на высоком каблуке и солнцезащитными очками с необычной красной оправой.

Не все подписчики Оксаны оценили ее модный эксперимент. В комментариях под постом началось бурное обсуждение. Многие уверены, что у звезды начался кризис среднего возраста. Люди пишут, что пока еще супруге рэпера Джигана пора сходить к психологу.