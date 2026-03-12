Трендовое пальто весны: какое выбрать и с чем носить

Хорошее пальто — один из базовых и самых заметных элементов гардероба, его вдумчиво выбирают и покупают не на один месяц, а обычно на несколько сезонов, поэтому к выбору относятся почти как к серьезной инвестиции.

Хочется найти вещь, которая будет не только качественной и красивой, но и актуальной достаточно долго, чтобы не отправляться заново на поиски уже через год. Нынче дизайнеры предлагают обратить внимание на новые вариации классики — от свободных моделей до удлиненных и кожаных вариантов. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие модели смело можно выбирать уже сейчас.

Кожаное пальто: городской характер

Кожа в этом сезоне снова в числе горячих трендов: дизайнеры предлагают длинные кожаные пальто и плащи с расслабленным силуэтом, которые выглядят не агрессивно, а элегантно.

«Такая модель идеально подходит для городского образа, ее можно носить с широкими брюками, джинсами или даже с легким шелковым платьем — контраст грубой фактуры кожи и мягких тканей создает очень современный эффект. Особенно красиво выглядят оттенки шоколада, коньяка и глубокого черного — они добавляют образу выразительности», — советует стилист.

Пальто оверсайз: расслабленный силуэт

Еще один заметный тренд сезона — объемные пальто. Широкие плечи, свободный крой, длинные рукава — эта эстетика немного напоминает моду 90-х, но в современной интерпретации выглядит намного мягче. Оверсайз лучше всего работает на контрасте — к такому пальто идеально подходят узкие брюки, прямые джинсы или леггинсы. Если хочется сделать образ более интересным, можно добавить широкие брюки и крупные очки — получится практически подиумный силуэт.

Тренч: вечная классика, которая снова на пике

Весной без тренча практически невозможно обойтись, этот силуэт уже десятилетиями считается главным весенним пальто — легким, элегантным и удивительно универсальным. Классический бежевый тренч остается базой гардероба, но дизайнеры добавляют новые детали: более свободный крой и насыщенные оттенки.

«Носить его можно почти с чем угодно. Самое простое и модное сочетание — тренч с прямыми джинсами и белой рубашкой. Такой комплект выглядит расслабленно, но при этом очень элегантно. Для более женственного образа тренч можно надеть поверх легкого платья или юбки, а для городской повседневности — сочетать с кроссовками и объемной сумкой», — говорит эксперт.

Макси-пальто: немного драматизма

Длинные пальто почти до щиколотки — один из самых эффектных трендов последних сезонов. Они выглядят немного театрально, но именно поэтому так хорошо вписываются в повседневную моду. Такое пальто лучше носить с простыми вещами: прямыми брюками, тонким свитером или лаконичным платьем. Кстати, макси-пальто особенно красиво выглядит в движении: длинные линии делают фигуру визуально выше и стройнее.

Пальто с акцентной фактурой

Еще один тренд, который хорошо заметен на подиумах — пальто с выразительной фактурой. Замша, твид, бархат, плотная шерсть или броские анималистичные принты возвращаются в моду после долгого периода минимализма. Фактурное пальто работает акцентом, делает образ сложнее и интереснее — поэтому остальные вещи лучше выбрать в монохроме.