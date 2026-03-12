72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о неудачной пластике. Своими признаниями она поделилась в интервью журналистке Яне Чуриковой, доступном на YouTube.
72-летняя знаменитость объяснила, что 15 лет назад в Париже сделала блефаропластику из-за припухлости под левым нижним веком. По ее словам, хирургическое вмешательство было очень быстрым и случайным.
«Мне не нравилось это. Я понимала, что из-за этого у меня перекашивалось лицо», — посетовала она.
Результат проделанной манипуляции разочаровал артистку. Оказалось, что врач во время операции затронул не только нижнюю часть левого глаза.
«Разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда они мне это сделали, глаза стали более запавшими. Теперь мне приходится светлыми тенями возвращать это ощущение припухлости век», — рассказала Веденеева и добавила, что больше никогда не обращалась к пластическим хирургам.