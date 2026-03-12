Мезоботокс: современный способ омоложения и уход за кожей без потери мимики

Сегодня косметология предлагает множество способов омоложения: подтяжка лица, радиоволновой лифтинг, SMAS-лифтинг, лазерные методики... Но среди всех методов особое место занимает мезоботокс.

Методика завоевала популярность благодаря мягкому, естественному эффекту и возможности улучшить состояние кожи, не лишая лицо естественной мимики. Но в чем разница между обычным ботоксом и его аналогом с приставкой мезо? Вместе с врачом-косметологом и дерматологом Наталией Склеминой разбираемся подробно в данной теме.

Что такое мезоботокс

Мезоботокс — это инъекционная процедура, при которой под кожу вводится ботулотоксин в разведенной форме, иногда с добавлением гиалуроновой кислоты или витаминов.

«В отличие от классического ботокса, препарат вводится не в мышцы, а в поверхностные слои кожи на глубину до 3 мм. Такой подход позволяет воздействовать на мелкие мышечные волокна, сальные железы и сосуды, улучшая текстуру кожи, цвет лица и ее упругость», — говорит косметолог.

Благодаря поверхностному введению мышечная активность сохраняется, мимика остается естественной, морщины становятся менее заметными или полностью разглаживаются (тут все зависит о их глубины и локализации). Кроме эстетического эффекта, мезоботокс оказывает терапевтическое действие: снижает жирность кожи, сужает поры, помогает при акне, розацеа и повышенной потливости.

Отличия мезоботокса от классического ботокса

Главное различие между методиками заключается в глубине введения и концентрации препарата. При классической ботулинотерапии ботулотоксин вводится в мышечные волокна для полного или частичного расслабления мышц, что эффективно при глубоких мимических морщинах, но может ограничивать естественные движения лица.

«Мезоботокс вводится внутрикожно, препарат действует поверхностно, снижая тонус отдельных мышечных волокон и улучшая состояние дермы. Это обеспечивает мягкий и естественный результат: кожа подтягивается, морщины разглаживаются, но мимика остается живой. Благодаря такому подходу процедура подходит для зон, куда классический ботокс вводят с осторожностью: под глазами, в уголки глаз, в области губ, на шее и декольте», — комментирует Наталия.

Кому показан мезоботокс

Процедура подходит практически всем, начиная с 18 лет, особенно если есть:

Мимические морщины на щеках, вокруг рта и глаз;

Возрастные изменения кожи, дряблость в области шеи и декольте;

Расширенные поры и избыточная жирность кожи;

Купероз, покраснения, неровный тон лица;

Повышенная потливость;

Свежие рубцы;

Алопеция;

Эффект «хмурого взгляда» и опущенные уголки губ.

«Мезоботокс может использоваться как самостоятельная процедура или в сочетании с классическим ботоксом для комплексного омоложения», — говорит косметолог.

Результат и длительность эффекта

Эффект проявляется постепенно. Уже через несколько дней лицо становится более свежим, морщины разглаживаются, кожа подтягивается, а взгляд открывается.

«Полный результат проявляется через 2-3 недели. Эффект сохраняется от 3 до 6 месяцев, после чего рекомендуется повторная процедура для поддержания результата и профилактики глубоких морщин», — комментирует эксперт.

Регулярные сеансы способствуют улучшению состояния кожи, стабилизации работы мышц и продлению эффекта омоложения. Важно помнить, что мезоботокс не требует длительного восстановления и минимально ограничивает повседневную активность.

Преимущества мезоботокса

Главные плюсы процедуры заключаются в естественном результате, щадящем воздействии на мышцы и одновременном улучшении состояния кожи. Методика не вызывает эффекта «замороженного лица», сокращает морщины, повышает упругость кожи и делает ее матовой и ровной.