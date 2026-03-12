В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

Пользователи сети обругали откровенную фотосессию американской телезвезды и предпринимательницы Кайли Дженнер для журнала Vanity Fair. Комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

© Соцсети

Поводом для резких комментариев юзеров стало высказывание журналистов о культурном влиянии бизнесвумен на моду в 2023 году. При этом оно сопровождалось снимком, на котором возлюбленная американского и французского актера Тимоти Шаламе запечатлена в колготках и обнажающих ягодицы стрингах.

Пост вызвал неоднозначную реакцию юзеров. Многие из них оказались в недоумении от съемки, в которой показана нереалистичная женская красота.