Не хочу, как у Барби: почему кукольные носы больше не в тренде

Пока соцсети продолжают пестрить фотокарточками с изображением дам с идеальным личиком, выраженными скулами, пухлыми губками и маленьким вздернутым носиком, обороты начинает набирать и другой тренд. На натуральную внешность.

И к хирургам, и к косметологам женщины приходят именно с запросом подчеркнуть естественную красоту, а не сделать из них копию той самой Барби из интернета. Касается это и формы, и размера груди, и иных частей тела. Пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович в беседе с WomanHit объяснил, почему клиентки просят именно о минимальном вмешательстве и категорически против того, чтобы радикально «перекраивать» нос.

«Еще лет 5-7 назад приходило достаточно много пациентов с запросом сделать именно нос как у Барби. То есть это максимально маленький, вздернутый и с узкой спинкой нос. Однако сейчас этот тренд уходит, и на это есть несколько причин. Вернулась мода на гармонию и естественность. Современные пациенты все чаще приходят не с картинкой из интернета, а с пониманием анатомии своего лица. Они хотят, чтобы нос был не сам по себе красивым, каким-то идеальным, а именно вписывался в лицо», — говорит врач.

Во-вторых, он отмечает осознанность женщин. Они стали не просто примерять на себя «чужой» нос, как это было раньше, а глубоко изучать нюансы ринопластики, результат на перспективу, чтобы понять, как будет смотреться лицо спустя шесть месяцев после операции. Они уже видят, что ультрамаленькие носы очень часто выглядят неестественно, подчеркивает хирург.

Кому точно не подойдет кукольный нос

В первую очередь, обладательницам крупных выразительных черт лица.

«Если у женщины, допустим, широкие скулы, большой массивный подбородок, крупные губы, то на таком лице маленький вздернутый нос будет выглядеть очень чужеродно. Лицо потеряет баланс и станет визуально тяжелее в нижней части, потому что пропадет гармония», — говорит Карпович.

Маленький нос «противопоказан» и девушкам с вытянутым или длинным лицом. Им наоборот нужен нос, который визуально сокращает длину, а слишком миниатюрный делает лицо еще длиннее, соответственно, тоже нарушится пропорция лица. Пациентам с плотной и толстой кожей также стоит отказаться от такой формы и размера. Иначе есть риск, что кожа, не сумев сократиться, не обтянет новый каркас носа и останется бесформенной. В итоге вместо аккуратного носа получим «картошку».

Кроме того, уменьшение крупного носа с мощной костной структурой до кукольных размеров может потребовать слишком агрессивного вмешательства, и это может привести к нарушению работы носовых клапанов и, как следствие, к проблеме с дыханием. Как раз тот случай, когда здоровье и самочувствие должны быть важнее эстетики и формы носа.

А кому он будет к лицу

Сергей отдельно отметил категорию женщин, кому стоит присмотреться как раз такой форме носа, вздернутой и изящной. Это, как правило, пациентки с миниатюрными чертами лица от природы. У них обычно небольшие глаза, узкие скулы, тонкие губы и небольшой подбородок. Аккуратный нос тут действительно может стать гармоничным продолжением общей картины.

Эксперт подчеркивает, что в соответствии с запросом на естественность, сами специалисты тоже стараются отказываться от прежних, агрессивных методов. Основной задачей становится не просто убрать лишнее, а распределить ткани, укрепить каркас и сохранить опору. В большей степени это считается функциональной ринопластикой.