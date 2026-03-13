Модель Белла Хадид стала первым амбассадором Prada Beauty. Об этом сообщает WWD.

Белла Хадид назначена первым глобальным амбассадором своей бьюти-линии, в которой представлен новый продукт — румяна Prada Touch, которые будут выполнены в форме треугольного логотипа бренда. В кадре модель позировала с нюдовым макияжем и акцентом на румянах. Волосы ей собрали в аккуратный пучок.

На прошлой неделе Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Модель вышла на подиум в красном кружевном боди с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица также надела облегающую прозрачную юбку, колготки, туфли на каблуках, массивные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными тенями и помадой.

До этого Белла Хадид устроила бранч для инфлюенсеров по случаю обновления собственного бренда духов Orabella в Милане. Модель предпочла для выхода голубое платье с кружевной отделкой и разрезом на бедрах. Образ дополнили массивные серьги. Волосы ей уложили «голивудскими» локонами и сделали легкий, нюдовый макияж. Мероприятие модель провела на крыше высотки в Милане.