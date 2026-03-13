Отбивная тупости. Зачем зумеры разбивают себе кости лица? Врачи о последствиях бонсмэшинга

«Ставлю кости на место»: в чем опасность тренда

В ход идет все: от тяжелых спортивных массажеров и собственных кулаков до настоящих кувалд и кухонных молотков для отбивания мяса.

Идеология бонсмэшинга строится на псевдонаучной теории о том, что кости человеческого черепа способны «адаптироваться» и расти в нужную сторону под воздействием микроповреждений. Сторонники практики утверждают, что систематические удары заставят лицевые кости сместиться, «встать на место» и создать ту самую идеальную, хищную линию, которую так ценят в моде.

Однако врачи и профессиональные косметологи бьют тревогу. То, что в видео выглядит как быстрый способ обрести внешность голливудской звезды, на деле является прямой дорогой в кабинет хирурга или травмпункт.

«Конечно, этот тренд очень травмоопасный. При ударе повреждаются не только кости, но и мягкие ткани. Возникают гематомы, синяки, внутренние кровоизлияния. И такие гематомы не всегда рассасываются бесследно: проблема может остаться с человеком надолго», — предупреждает косметик-эстетист Людмила Елисаветская.

Не просто синяки: необратимые последствия для лица

Бонсмэшинг — это не безобидное развлечение, а жестокий эксперимент над собственной анатомией. В погоне за эстетикой молодые люди забывают, что лицо — это сложнейшая структура, где каждая кость и мышца находятся в хрупком равновесии. Вместо обещанной блогерами симметрии, фанатов молотков ждут совсем другие перспективы.

Врачи выделяют целый ряд опасных последствий, многие из которых остаются с человеком на всю жизнь:

Рубцы и нарушение мимики. Удары повреждают лицевые нервы и мышцы. Даже если кость не сломается, травма мягких тканей может привести к образованию грубых фиброзных изменений. Лицо теряет подвижность, а улыбка может стать перекошенной.

Переломы и асимметрия. Вместо «идеальных» скул легко получить вдавленный перелом, который, срастаясь неправильно, создаст жуткую асимметрию. Исправить это можно будет только сложной и дорогостоящей операцией.

Попадание инфекций. Открытые раны или даже микротрещины в коже после удара кухонным молотком — идеальные ворота для бактерий. Занести инфекцию в костную ткань лица значит получить остеомиелит, который лечится годами.

Потеря зрения. Область вокруг глаз и висков крайне уязвима. Неудачный удар по скуле может вызвать отслоение сетчатки, внутреннее кровоизлияние или повреждение глазного яблока, что приведет к частичной или полной потере зрения.

Почему это становится популярным?

Психологи связывают появление бонсмэшинга с общим трендом на «быстрые» результаты и радикальное отношение к своему телу. Современные зумеры выросли в эпоху фильтров и фотошопа, где стандарты красоты выглядят недосягаемо. Желание получить результат «здесь и сейчас» перевешивает инстинкт самосохранения.

Кроме того, сказывается кризис доверия к официальной медицине. Многие молодые люди считают, что пластические операции стоят дорого, а упражнения для лица (фейсбилдинг) работают слишком медленно. Агрессивный удар молотком кажется им быстрой альтернативой, хотя на деле является шагом назад — в каменный век.

«Из опасных последствий бонсмэшинга, о которых говорят врачи: рубцы и нарушение мимики; переломы и асимметрия; попадание инфекций; потеря зрения», — резюмируют эксперты.

Вывод

Бонсмэшинг — яркий пример того, как желание соответствовать навязанным стандартам красоты отключает критическое мышление. Ни один молоток не способен сделать черты лица точеными, зато он легко может сделать их изуродованными. Красота не терпит насилия, а здоровье, в отличие от сломанной кости, восстановить удается не всегда.

Предупредите об этом своих зумеров, пока они не начали «ставить на место» то, что природа поставила туда задолго до их рождения.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена