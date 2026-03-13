Рената Литвинова в платье с открытой спиной снялась для рекламы

Актриса Рената Литвинова снялась для рекламы коллаборации российских брендов Anastasia Zadorina и Shiphra. Профессиональными кадрами она поделилась в Telegram-канале.

59-летняя Рената Литвинова позировала в черном платье-бюстье с открытой спиной. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

«Для идеального образа не нужно многого, достаточно лучшего: кутюрное платье и сияние драгоценных камней», — написала актриса.

У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

В июне прошлого года Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса прошлась по подиуму в провокационном образе.

