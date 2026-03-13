Пять простых и стильных причесок на весну 2026

Жизнь в большом городе научила нас ценить время. Сегодня мало кто готов тратить час перед зеркалом на сложную укладку. Мода тоже изменилась. Теперь в тренде естественность, легкая небрежность, будто вы только что вышли из душа. Никаких лаков и тугих хвостов. Волосы должны выглядеть живыми, мягкими и сияющими. Хорошая новость: добиться такого эффекта можно быстро и просто.

Один из самых простых способов обновить образ — добавить аксессуары. Заколки снова в центре внимания. Причем строгих правил нет. Можно выбрать минималистичный металлический вариант, яркий пластик в духе нулевых или декоративные формы вроде цветов и даже фигурок мишек. Интересно смотрится микс разных стилей. Например, кожаная заколка с анималистичным принтом рядом с ярким тропическим украшением. Сами волосы можно оставить распущенными, а у лица закрепить пару прядей. Кому нравится ретро-настроение, подойдет боковой пробор и фиксация передних локонов заколками.

Косы тоже не исчезли из трендов, но выглядят они теперь иначе. Забудьте про плотное плетение. Сейчас актуальна свободная версия. Пряди не должны лежать идеально. Небольшая неаккуратность только добавляет объема и делает образ живым. Чтобы волосы выглядели аккуратнее, перед плетением стоит нанести немного разглаживающего средства. Тогда коса получится мягкой и объемной. Резинку легко заменить крабиком или крупной заколкой.

Еще один аксессуар, который снова вернулся в моду, — ободок. Популярность ему добавил сериал о Кэролин Бессетт-Кеннеди, чьи образы снова активно обсуждают. В этом сезоне особенно актуальны широкие варианты из бархата или кожи. Цвета могут быть как спокойные — черный, бордовый, темно-синий, шоколадный, — так и яркие. Весной хорошо смотрятся мятный, розовый, оранжевый или желтый. Ободок удобно убирает волосы от лица. Его лучше расположить примерно посередине головы и оставить немного объема у корней, чтобы не появлялись заломы. Длину можно оставить свободной или собрать в легкий хвост.

Кстати о хвостах. Самый модный вариант сейчас — расслабленный и низкий. Волосы собирают у основания шеи и фиксируют резинкой без сильного натяжения. Несколько прядей у лица лучше оставить. Они делают образ мягче. Для объема подойдет сухой шампунь или текстурирующий спрей у корней. Саму резинку можно спрятать, обернув вокруг нее тонкую прядь.

Если хочется собрать волосы полностью, пригодится крупный крабик. Этот аксессуар снова повсюду. Волосы достаточно слегка скрутить и закрепить на затылке. Концы можно оставить свободными. Такой вариант выглядит расслабленно и современно. Крабики тоже бывают разными: от простого пластика до моделей с бархатом, кожей или декоративными элементами.

Основная идея весенних причесок проста: меньше усилий — больше естественности. Волосы больше не должны выглядеть идеально уложенными. Легкость, объем и немного небрежности — вот что сейчас в тренде.