Что такое «бережливый шик» и почему эта эстетика так популярна

В наши дни социальные сети представляют огромное разнообразие стилей и течений, отражающих культурные изменения и предпочтения общества. Один из ярких примеров последних тенденций — концепция «бережливый шик». «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по финансовой грамотности, владельца Международной финансовой консалтинговой компании Елены Хлебниковой, что представляет собой эта эстетика и почему она стала настолько популярной среди молодежи.

По ее словам, эстетика «бережливый шик» представляет собой новое движение, где мода и финансовая грамотность идут рука об руку.

— Этот подход подчеркивает связь между элегантностью и разумным потреблением, позволяя людям выглядеть стильно, не тратя при этом лишние средства. Основная идея заключается в том, что можно прекрасно выглядеть, заботясь о своих финансах и окружающей среде, — говорит она.

Эксперт отметила, что одним из главных компонентов философии «бережливого шика» является умное планирование расходов на одежду.

— Интересный факт, что основным способом получения информации представителей поколения Z и миллениалов являются соцсети. Согласно данным, 58 процентов увеличили свои сбережения в первой половине 2025 года, около 80 процентов молодежи считает сбережения своим главным приоритетом. Это подтверждает их стремление поднять финансовую грамотность, которая, по данным PwC, всегда оставалась на довольно низком уровне: только 38 процентов американцев имеют достаточные знания в этой области. В России — аналогичная ситуация. Стоит отметить, что, по данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), объем российского рынка маркетингового влияния, по прогнозам на конец 2025 года, должен был достигнуть 55 миллиардов рублей, — сообщила Хлебникова.

Как рассказала специалист, современная молодежь ожидает значительных изменений в своих потребительских привычках. Она предпочитает инвестировать не только в роскошные вещи, но и в более доступные альтернативы, такие как предметы из комиссионных магазинов и копии популярных брендов.

— Около 71 процента молодежи уже покупают копии, стремясь к разумной покупке вещей. Это также подтверждает растущий интерес к доступному люксу, который в глобальном масштабе достиг 17,03 миллиарда долларов в 2023 году и ожидается рост до 32,65 к 2032 году. Ключевые бренды, такие как Coach, Michael Kors и Tory Burch, уже ищут новые подходы и находятся на пересечении с «бережливым шиком», предлагая стильные решения по более доступным ценам, — говорит она.

Также международный рынок комиссионных магазинов демонстрирует значительный рост, с прогнозом достижения 350 миллиардов долларов к началу 2026 года, что в три раза больше, чем в 2020 году. Примечательно, что 58 процентов американцев приобрели подержанные вещи в 2024 году, а 32 процента гардероба поколения Z состоит из подержанной одежды.

— Рынок вторичной продажи в России также продолжает расти, но за счет интернет-торговли, и составляет порядка 140 миллиардов рублей. Это подчеркивает изменяющееся отношение молодого поколения к моде и финансам, где ценность товара определяется не только его первозданным состоянием, но и возможностью экономии, — сказала собеседница «ВМ».

Другая ключевая концепция «бережливого шика» — это метрика стоимости за одно ношение. Она показывает, что в долгосрочной перспективе покупка подержанных вещей может быть более экономически целесообразной, чем приобретение модных предметов из дорогих, дизайнерских магазинов.

Помимо этого, в России, как и в других странах, осознание проблемы, что индустрия производства одежды портит экологию, стало одной из причин, по которой молодежь начала искать более устойчивые и ответственные способы потребления.

— Эта глобальная осознанность влияет на изменение потребительских привычек, формируя новое понимание ценности вещей. В условиях экономического давления и растущей потребности в устойчивом развитии «бережливый шик» становится не только модным популярным течением, но и важной философией, способствующей финансовой грамотности и ответственному потреблению, — уверена Хлебникова.

Важной частью этого движения является способность молодежи находить эмоциональную и социальную ценность в своих покупках, добавила эксперт по финансовой грамотности.

— Этот тренд предлагает молодежи не только вдохновение, но и жизненно важные финансовые стратегии, которые могут помочь избежать долгов. «Бережливый шик» становится средством рациональной индульгенции, предлагая альтернативу перепотреблению и чрезмерным тратам, — считает она.

Специалист заключила, что «бережливый шик» не только предлагает стильные решения для экологически сознательных потребителей, но и формирует новое экономическое поведение среди молодежи. Это становится важным инструментом для повышения финансовой грамотности и создания устойчивой модели потребления в будущем.

— Понимание этого нового модного течения может стать отправной точкой для всех, кто хочет адаптироваться к меняющимся условиям на рынке и увидеть, как мода может стать средством не только для самовыражения, но и для разумного использования финансов. В конце концов, «бережливый шик» предоставляет уверенность в том, что забота о собственном стиле и окружающей среде может идти рука об руку, создавая гармоничное сосуществование моды и ответственности, — сказала она.

