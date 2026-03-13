Как пластиковая расческа и синтетика портят волосы

Синтетические вещи и популярные пластиковые расчески копят заряд и потихоньку лишают укладку гладкости. Проблема становится острее в весенний период.

Весна в большом городе – это не только сезон обновления, но и вполне реальное испытание для волос на уровне физики и химии. Механика тут проста и безжалостна: когда волосы соприкасаются с синтетикой или пластиком, на их поверхности скапливаются положительно заряженные ионы. Из-за этого чешуйки кутикулы приподнимаются, пряди начинают отталкиваться друг от друга, и вместо аккуратной укладки получается пушистое облако статического электричества.

Как сообщает lady.pravda.ru, главный двигатель этого самого "эффекта нимба" – обезвоживание. Холодный воздух на улице и сухой микроклимат в помещениях с отоплением буквально вытягивают влагу, делая волос более пористым, ломким и уязвимым.

Экология пространства и водный баланс

Бороться с пушением стоит начинать не только в ванной, но и с атмосферы дома. Увлажнитель воздуха – это вклад не только в комфортное дыхание, но и в сияние волос. Если влажность опускается ниже 40%, кутикула почти неизбежно остается слегка раскрытой. Специалисты советуют весной увеличивать количество чистой воды в рационе примерно на 500–1000 мл, потому что состояние волос напрямую связано с общим уровнем гидратации организма.

Температура воды во время ухода тоже имеет значение. Слишком горячая вода смывает себум – естественную защиту волос и их природный антистатик. А вот прохладное ополаскивание в конце помогает пригладить кутикулу и сделать поверхность волоса более ровной. В итоге волосы меньше цепляются друг за друга и заметно слабее электризуются.

Материалы решают: от расчески до наволочки

Синтетические ткани – один из главных противников весенней укладки. Полиэстер и акрил в шапках, капюшонах и постельном белье отлично накапливают статический заряд. Даже самый аккуратный уход за кончиками не даст нужного эффекта, если волосы каждую ночь трутся о синтетическую наволочку. Поэтому специалисты советуют выбирать шелк или перкаль, а пластиковые расчески заменить на варианты из эбонита, дерева или натуральной щетины – например, из дуба или березы.