Известный хирург оценил внешность Джима Керри на фоне обвинений в пластике

Известный пластический хирург Терри Дуброу оценил внешность актера Джима Керри на фоне обвинений в пластике. Комментарий на данную тему появился в подкасте актрисы Тори Спеллинг misSpelling.

Врач встал на защиту 64-летнего артиста, в мимике которого перестали видеть прежние черты. По словам специалиста, фанаты привыкли видеть звезду всегда молодым, однако со временем внешний вид человека меняется.

«Я по-прежнему считаю, что он отлично выглядит. Он своего рода наше национальное комедийное достояние. Не могли бы мы быть немного добрее?» — призвал Дуброу, заявив, что массовое обсуждение Керри является бодишеймингом

.Вместе с тем доктор уточнил, что не может утверждать, подвергался ли Керри хирургическому вмешательству, однако отек лица после процедуры может «долго спадать» и временно изменить внешность человека.