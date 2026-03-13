Пять правил безупречного макияжа для фотосессии

Камера видит лицо иначе, чем зеркало — свет становится жестче, тени глубже, а привычный дневной макияж вдруг начинает выглядеть слишком бледным и незаметным. Поэтому макияж для фотосессии — это всегда немного другая история.

Он должен быть чуть выразительнее обычного, но при этом все равно оставаться естественным и живым, не делать из лица маску (а из вас — кого-то другого, пусть и красивого). И для этого вовсе не обязательно приглашать профессионала, достаточно знать несколько простых принципов — ими поделилась визажист Любовь Брусницына.

Подготовка кожи важнее косметики

Самый красивый макияж начинается задолго до того, как открывается собственно косметичка: камера очень чувствительна к текстуре кожи, поэтому ее подготовка играет решающую роль.

«Перед съемкой кожу всегда нужно хорошо увлажнить: легкая сыворотка, крем — и подождите, чтобы средства впитались. Увлажненная кожа отражает свет мягче и выглядит более гладкой. Если есть склонность к сухости, можно добавить каплю масла или сияющего праймера. А вот агрессивных скрабов перед съемкой лучше избегать», — советует эксперт.

Тональник и естественность

На камере плотный тон может выглядеть тяжелее, чем в реальности, поэтому лучше выбирать средства средней плотности и наносить их тонким слоем. Главная задача — выровнять тон лица, а не создать маску, а небольшие несовершенства лучше точечно перекрыть консилером. Особое внимание стоит уделить зоне под глазами и крыльям носа — эти участки часто дают тени на фотографиях, поэтому легкое осветление делает лицо более свежим.

Контур и румяна помогают камере увидеть лицо

Фото часто съедает объем — то, что в зеркале выглядит естественно, на снимке может казаться плоским.

«Поэтому мягкий контуринг становится важным инструментом — легкая тень под скулами, немного бронзера по линии роста волос и на висках возвращают лицу структуру. Румяна тоже играют важную роль, они оживляют лицо и создают ощущение свежести, которое при съемке часто теряется», — говорит визажист.

Глаза требуют чуть больше выразительности

На фотографии макияж глаз должен быть немного интенсивнее, чем в повседневной жизни. Тени лучше выбирать матовые или сатиновые — они создают глубину без лишнего блеска, легкая растушевка вдоль линии ресниц делает взгляд более выразительным. Хорошо прокрашенные ресницы открывают взгляд и делают лицо более выразительным даже при минимальном макияже.

Губы завершают образ

Последний штрих — губы. Для фотосессий лучше выбирать оттенки, которые чуть насыщеннее естественного цвета губ — слишком светлые оттенки могут просто исчезнуть на фотографии. Если хочется максимально естественного эффекта, можно использовать карандаш для губ и мягкий бальзам или тинт, такой вариант выглядит свежо и живо.