Ингредиент, о котором скоро будут говорить все: что такое дикарбоновая кислота

В мире косметологии время от времени появляются вещества, которые сначала тихо входят в формулы сывороток и кремов, а потом неожиданно оказываются в центре внимания дерматологов и бьюти-редакторов. Сейчас таким героем становятся дикарбоновые кислоты.

Название звучит как секретная формула из лаборатории, но на деле речь идет о довольно деликатном и многофункциональном компоненте ухода. Его ценят за способность одновременно работать с воспалениями, избыточной выработкой себума и пигментацией — проблемами, которые часто идут вместе. Косметолог Ирина Созинова рассказала, в чем тут фишка.

Что такое дикарбоновая кислота

Дикарбоновыми называют группу органических кислот, в молекулах которых присутствуют две карбоксильные группы.

«В косметологии чаще всего используется азелаиновая кислота — одна из наиболее известных представительниц этой группы. Интерес к таким соединениям связан с их мягким, но эффективным действием. Они не работают как агрессивные пилинги, а скорее постепенно нормализуют процессы в коже: уменьшают воспаление, регулируют выработку кожного сала и помогают выровнять тон. Поэтому дикарбоновые кислоты часто используют в средствах для кожи, склонной к акне и поствоспалительной пигментации», — рассказывает эксперт.

Почему они помогают при акне

Акне возникает не из-за одной какой-то причины, а из-за целого сочетания факторов: избыточного себума, воспаления и активности бактерий. Дикарбоновые кислоты воздействуют сразу на несколько звеньев этого процесса. Они обладают антибактериальными свойствами, уменьшают воспалительные реакции кожи и помогают нормализовать работу сальных желез. Кроме того, они мягко ускоряют обновление клеток, благодаря этому поры меньше забиваются, а кожа постепенно становится более ровной.

Как они работают с пигментацией

Еще одно свойство дикарбоновых кислот — способность влиять на процессы образования меланина.

«Они подавляют активность фермента тирозиназы, который участвует в синтезе пигмента. В результате кожа постепенно осветляется, а пятна после воспалений становятся менее заметными, именно поэтому такие кислоты часто используют при постакне и неровном тоне кожи», — говорит врач.

Кому подходят средства с такими кислотами

Одно из главных преимуществ дикарбоновых кислот — их мягкость, они подходят даже тем людям, которые плохо переносят более активные кислоты или ретиноиды. Средства с такими компонентами часто рекомендуют при чувствительной коже, склонной к покраснениям, розацеа или хроническим воспалениям.

Как правильно их использовать

Как и большинство активных компонентов, дикарбоновые кислоты лучше вводить в уход постепенно, сначала достаточно использовать средство один раз в день — чаще всего вечером. Важно сочетать такие продукты с хорошим увлажнением и обязательно использовать солнцезащиту днем, чтобы избежать появления новой пигментации. Эффект обычно проявляется не мгновенно, а постепенно. Через несколько недель кожа становится ровнее, воспаления появляются реже, а следы после них начинают светлеть.