Модель Жизель Бюндхен вышла на публику в облегающем платье из страз

Супермодель Жизель Бюндхен появилась на презентации нового аромата косметического бренда Garnier. Об этом сообщает InStyle.

45-летняя Жизель Бюндхен позировала в серебряном облегающем платье из страз с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на шпильках и длинные серьги. Волосы модели уложили в высокий хвост и сделали макияж с угольно-черными стрелками и помадой. Для Бюндхен выход стал первым после третьих родов.

20 декабря издание Page Six сообщило, что Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Церемония прошла в доме модели в штате Флорида в присутствии небольшого числа родственников и близких. После торжества супермодель улетела в Бразилию. Фотографии со свадьбы пара не публиковала.

5 февраля прошлого года таблоид TMZ рассказал, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.