Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для глянца в кукольном образе

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, модель Дева Кассель, стала лицом нового выпуска турецкого журнала Harper's Bazaar. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Дева Кассель позировала в кукольном образе — черном топе с разрезами, а также в мини-платье с голой спиной, нарядах с бантами и джинсах с жакетами. Модели также сделали макияж с глянцевой розовой помадой и тенями. Волосы ей уложили в хвост и небрежно выпустили передние пряди.

В конце января Дева Кассель приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.