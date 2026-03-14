Актриса Натали Портман стала новым глобальным амбассадором Tiffany & Co. Об этом сообщает WWD.

44-летняя Натали Портман позировала в черном облегающем платье с открытыми плечами. Образ дополнили украшения с драгоценными камнями от ювелирного бренда. Актрисе сделали аккуратный хвост и макияж с розовой помадой.

В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. Актриса была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. Ее бойфренд предпочел джинсовую куртку, темную рубашку и брюки. За собой он тащил по улице чемодан. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.