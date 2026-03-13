Россияне приобрели более тонны ювелирных изделий к 8 Марта

Sunlight: россияне купили почти 1,4 тонны ювелирных украшений к 8 Марта
К Международному женскому дню россияне купили украшений весом около 1400 кг. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе одной из крупнейших ювелирных сетей Sunlight со ссылкой на внутреннее исследование.
«Лидером среди драгоценных металлов в праздничных покупках стало серебро — на него пришлось около 72% продаж. При этом по мере приближения праздника росла доля золотых украшений, а 8 марта достигла своего пика. Пик покупок пришелся на 7 марта: в этот день россияне приобрели украшения общим весом около 289 кг», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, больше всего украшения в качестве подарка к 8 Марта выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
«Мужчины активнее всего покупают украшения накануне праздника — 7 марта. Удалось выяснить, и в каких городах покупают подарки в последний момент. По данным роста выручки к среднему дню наибольший наплыв случился в Солнечногорске, Белогорске и Кузнецке. Также выяснилось, что с приближением праздника меняется портрет покупателя: доля покупок, совершенных женщинами, снизилась, а мужчинами — наоборот, выросла», — заключили аналитики.