Россияне приобрели более тонны ювелирных изделий к 8 Марта

К Международному женскому дню россияне купили украшений весом около 1400 кг. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе одной из крупнейших ювелирных сетей Sunlight со ссылкой на внутреннее исследование.

«Лидером среди драгоценных металлов в праздничных покупках стало серебро — на него пришлось около 72% продаж. При этом по мере приближения праздника росла доля золотых украшений, а 8 марта достигла своего пика. Пик покупок пришелся на 7 марта: в этот день россияне приобрели украшения общим весом около 289 кг», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, больше всего украшения в качестве подарка к 8 Марта выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.