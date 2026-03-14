Эмили Ратаковски пришла на ужин в платье из шелка

Модель Эмили Ратаковски стала гостьей гала-ужина бренда Dior и журнала W в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Just Jared.

Эмили Ратаковски предпочла для выхода синее платье длины миди с цветочным принтом, выполненное из шелка. Образ дополнили туфли с острым мысом и серьги. Волосы модель выпрямила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Накануне Эмили Ратаковски появилась на показе Dior в Париже. Звезда подиумов предпочла для выхода полупрозрачную белую блузу с бантами и открытой спиной, прямые брюки и черные туфли. Волосы ей выпрямили и сделали легкий дневной макияж.

Несколько недель назад Эмили Ратаковски опубликовала в личном блоге фото, где предстала в черном спортивном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающих брюк.