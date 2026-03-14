«Переборщила с Оземпиком». Деми Мур появилась в платье с разрезом до бедра

Актриса Деми Мур посетила премьеру нового фильма со своим участием I Love Boosters в Остине. Об этом сообщает Daily Mail.

63-летняя Деми Мур появилась на публике в синем платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и серьги. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж. Однако поклонники раскритиковали Деми Мур за худобу.

«Переборщила с Оземпиком», «Слишком худая», — написали они в комментариях.

На прошлой неделе Деми Мур посетила показ Gucci в Милане. Она позировала в кожаных брюках и лонгсливе на молнии. Образ дополнили туфли с острым мысом, сумка и очки. Актрисе сделали мокрую укладку и макияж. В руках она держала домашнего питомца.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе.