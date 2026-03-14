Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном декольте

Певица Дженнифер Лопес стала гостьей гала-концерта «Незабываемый вечер», организованного в поддержку Фонда исследований рака у женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летняя Дженнифер Лопес предпочла для выхода черное бельевое платье с отделкой из кружева и глубоким декольте. Образ дополнил жакет с атласными лацканами, туфли с острым мысом, серьги с бриллиантами и массивное кольцо. Певице также сделали «мокрую» укладку и макияж с угольно-черными стрелками и коричневой помадой.

Певица была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.