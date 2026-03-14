Модель Кендалл Дженнер посетила гала-ужин бренда Dior и журнала W в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Elle.

Кендалл Дженнер предпочла для выхода черный бельевой топ с белым кружевом и глубоким декольте и черные брюки-палаццо. Образ дополнили туфли с острым мысом, лаконичный клатч и накидка на плечи. Волосы модели выпрямили и сделали вечерний макияж с темно-розовой помадой.

На прошлой неделе Кендалл Дженнер приняла участие в новой рекламной кампании бренда Khaite. На одном из кадров модель позировала с обесцвеченными бровями и макияжем с черной помадой. Звезде реалити-шоу также сделали гладкий пучок. Бизнесвумен позировала в горчичной блузе и кожаной юбке на диване.

До этого Кендалл Дженнер показала бекстэдж с одной из недавних фотосессий. Модель была запечатлена в черном бюстгальтере и трусах, которые она подняла каблуками туфель. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и блеском для губ. Рядом с манекенщицей на полу лежал снимок, который являлся референсом кадру.