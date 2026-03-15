Эмма Уотсон посетила гала-ужин в твидовом костюме

Актриса Эмма Уотсон впервые вышла на публику после новости о романе с миллионером, наследником одной из богатейших семей Мексики, предпринимателем Гонсало Эвиа Байлером. Об этом сообщает Elle.

© globallookpress

Эмма Уотсон предпочла для выхода пестрый твидовый костюм с мини-юбкой. Образ дополнили черные туфли с острым мысом и серебряный клатч. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж с акцентом на глазах.

© Газета.Ru

Как сообщают журналисты, впервые актрису и бизнесмена подловили вместе в Куршевеле в конце 2025 года. Позже знаменитостей заметили на полуострове Пунта-Мита, который расположен на побережье Мексики. При этом ни Эмму Уотсон, ни Гонсало Эвиа Байлера не комментировали слухи о романе.

В октябре Эмма Уотсон, которая сыграла волшебницу Гермиону Грейнджер в «Гарри Поттере», спровоцировала слухи о тайной помолвке. Она появилась на показе бренда Miu Miu, который прошел во время Недели моды в Париже. Журналисты заметили на безымянном пальце артистки кольцо в винтажном стиле с бриллиантом и предположили, что она помолвлена.