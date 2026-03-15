Дочь Ким Кардашьян осудили за маникюр с пирсингом и шипами

Дочь модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт раскритиковали за маникюр. Комментарии опубликованы на сайте Page Six.

12-летняя Норт Уэст опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото своего маникюра с пирсингом, шипами и блестками. На двух пальцах левой руки розовыми иероглифами было написано «North-chan» — отсылка к треку ее отца «Bomb», записанному совместно с рэпером Ty Dolla $ign в 2024 году.

«Я понимаю, что Ким Кардашьян не хочет ограничивать творческие способности своей дочери, но всему есть предел, и ребенок должен это понимать», «Ей 12, но она ведет себя как 30! Никакие деньги или слава не заменят детства», «Это уж слишком для 12-летней девочки», — писали читатели Page Six.

В феврале издание The Sun сообщило, что Норт Уэст собирается запустить свой бренд одежды и украшений. Ким Кардашьян подала три заявки на регистрацию товарного знака для новой линии продукции «NOR11» в различных категориях. Название состоит из первых трех букв имени ее старшей дочери и возраста, в котором та придумала коллекцию одежды.