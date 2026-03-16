«Old Money» в косметологии: как добиться эффекта гладкой и подтянутой кожи?

Что ж, термин «Old Money» уже прочно закрепился в нашем лексиконе... Но теперь его используют не только в моде для описания определенного стиля в одежде, но и в эстетической медицине. Что это значит?

© Just Talks

Словосочетание «старые деньги» появилось в XX веке. Оно описывает представителей социальных слоев, которые родились и выросли в роскоши и достатке. Их образ жизни и поведение соответствуют определенным стандартам: у них своя манера общения, стиль и даже движения. Их образ обычно состоит из классических силуэтов одежды, высококачественных материалов и безупречной осанки. Здесь отсутствуют яркие цвета, принты и какие-либо провокационные намёки. Представители стиля «Old Money» излучают элегантность и благородство.

В косметологии этот термин означает гладкую и сияющую кожу, красивые пухлые губы, высокие скулы и выразительные глаза. Знаменитости, которые лучше всего отражают эту тенденцию, — Рози Хантингтон-Уайтли и Виктория Бекхэм.

Теперь можно легко представить, как выглядит лицо в стиле «олд мани»: это идеальная кожа без высыпаний, с невидимыми порами, чистым блеском и ровным тоном. Добиться такого результата несложно — достаточно воспользоваться различными малоинвазивными методиками, которые не требуют длительной реабилитации. Например, можно сделать атравматичную чистку, пилинг или фототерапию. Обычно для того, чтобы кожа стала идеальной, требуется всего 3–4 процедуры.

Чтобы укрепить овал лица и вернуть ему чёткий контур, активно применяется безоперационная подтяжка лица SMAS-лифтинг. SMAS — это слой, отвечающий за движение мышц лица и их нормальное положение. Ультразвуковая технология нагревает ткани лица на заданной глубине, что приводит к микротравмам в определённых областях. Это запускает процесс обновления и регенерации: кожа вырабатывает больше коллагена и эластина, становится более упругой. Кроме того, некоторый избыток жира «растворяется».

Вот несколько процедур, которые помогут добиться максимально естественного, но невероятно впечатляющего «дорогого» эффекта. Как правило, их и предложат, если вы обратитесь к компетентному специалисту, который поможет подчеркнуть, добавить и сохранить уникальность и благородство ваших собственных черт, а не создаст типичное красивое лицо из социальных сетей.

Имеются противопоказания, перед выполнением процедур необходима консультация врача-косметолога.