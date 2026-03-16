Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенных купальниках

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск приняла участие в откровенной съемке для модного бренда Montce Swim. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица снялась для коллекции купальников, которую она создала совместно с маркой. Так, на первых снимках Хоск показала фигуру в атласном белом бикини, состоящем из бюстгальтера с чашками и ультракороткой юбке. На других — знаменитость предстала в укороченном топе и плавках, украшенных крупным жемчугом.

Кроме того, Хоск попозировала в комплекте, который включал в себя трусы с высокой посадкой, а также в бикини, оформленном пышными оборками на талии.

Ранее сообщалось, что популярная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенном виде для бренда Victoria's Secret. Тогда манекенщица предстала перед камерой в чулках и кружевном боди, которое частично оголяло ее талию и ягодицы.