Трендовый стиль флэпперов: примеры модных образов от Chanel

Еще пару лет назад Chanel не привлекала столько внимания. Показы проходили спокойно, без громких обсуждений. Но ситуация изменилась, когда к бренду присоединился Матье Блази. Теперь вокруг Chanel снова много шума. В соцсетях активно обсуждают каждый образ с подиума, а новые коллекции вызывают бурные споры. В бутики бренда приходят толпы поклонников.

Осенне-зимний показ сезона 2026/27 подтвердил этот эффект. Публика встретила коллекцию тепло. Критики тоже отреагировали позитивно. Блази продолжает работать с наследием бренда, но не пытается копировать архивы буквально. Он берет идеи из прошлого и переводит их на язык сегодняшней моды.

Главный источник вдохновения — эстетика 1920-х, которую когда-то активно развивала Коко Шанель. В ту эпоху дизайнер предложила платья с линией талии ниже привычного уровня. Такой крой быстро стал символом культуры флэпперов. Свободные силуэты и расслабленная посадка тогда выглядели смело и даже провокационно.

Блази вернул эту идею на подиум, но адаптировал ее под современный гардероб. В новой коллекции талия часто смещается ближе к бедрам. Дизайнер усиливает эффект тонкими ремнями. Этот простой прием оказался одним из главных модных сигналов сезона. При этом вещи не выглядят как костюмы из прошлого. Низкая линия талии появляется в образах с жилетами, мини-юбками или строгими жакетами и миди-юбками. Получается микс классики и сегодняшней моды.

Еще один важный мотив коллекции связан с другой идеей Шанель. Она считала, что одежда для работы может выглядеть красиво. Ее вдохновляла форма людей физического труда. Этот подход снова оказался актуальным. В коллекции Блази появилось много вещей с индустриальным характером. На подиуме показали плотные куртки, практичные брюки и рубашки с грубой фактурой. Такие модели сейчас входят в число главных трендов года. Мода снова смотрит в сторону функциональности.

При этом дизайнер не отказался от драматичных силуэтов. В коллекции заметны жакеты с крупными подплечниками. Они создают сильную линию плеч и делают образ более графичным. Параллельно возвращается интерес к кейпам. Эти накидки давно связаны с эстетикой французского бренда и сейчас снова выглядят свежо.

Отдельное внимание стоит уделить цветам. Блази выбрал довольно мягкую палитру. На подиуме часто появлялись нежно-розовые и мятные оттенки. Эти тона создают ощущение легкости и контрастируют с более строгими силуэтами вещей. Похоже, именно такие цвета скоро начнут активно появляться в гардеробах модников.

Новый креативный курс привнес свежий взгляд на легендарный дом. Блази не разрушает наследие бренда, но и не консервирует его в музее. Он доказывает, что идеи столетней давности остаются актуальными и в современной моде. Поэтому вокруг новых коллекций снова разгораются оживленные дискуссии.